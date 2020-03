Produktionsausfälle bei VW

Seit Monaten protestiert die Belegschaft schon gegen die geplante Verlagerung der Sitze-Fertigung aus Hannover zu Faurecia nach Tschechien. 450 Arbeitsplätze sollen in Hannover bei Sitech, einer 100-prozentigen Tochterfirma von VW, vernichtet werden. Seit der Ankündigung am Donnerstag, die Sitzefertigung schon Ende April 2020 vollständig einzustellen, kommt es in der Fahrzeugmontage bei VW Hannover immer wieder zu Produktionsausfällen. Die Sitech-Kollegen nehmen die Entlassungen nicht widerspruchslos hin und die Produktion stockt. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen Solidarität.