Splitter aus der Türkei zum Internationalen Frauentag

In sehr vielen Städten finden Kundgebungen und Demonstrationen statt. Die Bewegung Freier Frauen (Tevgera Jinên Azad, TJA) und des Frauenrats der Demokratischen Partei der Völker (HDP) riefen in Nordkurdistan und der Türkei auf unter dem Motto „Wir organisieren den Widerstand und laufen zur Freiheit“. Die Aktivitäten müssen oftmals gegen Repressionen des faschistischen Erdogan-Regimes durchgesetzt werden.

In Amed (Diyarbakir) auf dem Istasyon-Platz hat die Polizei sämtliche Zugangswege abgesperrt, und es wird sich noch zeigen, wie die weitere Entwicklung am Abend sein wird.

In Istanbul ist der bedeutende Taksim-Platz abgesperrt und die Polizei hat hier Angriffe auf die Frauen gestartet. Vor der Aktion waren der Taksim-Platz und seine Umgebung von eisernen Barrieren umgeben. Geplant ist ein Nachtspaziergang, der bisher verboten ist. Die Türkei-Niederlassung von Amnesty International: "Tausende Menschen werden heute Abend auf den Straßen Istanbuls erwartet. Daher fordern wir als Amnesty International das Gouverneursamt von Istanbul auf, dieses Verbot unverzüglich ohne Begründung aufzuheben" (anf-news 8.3.20).

In einer Videoansprache gratuliert die Sprecherin der YPJ, Nerin Abdullah, allen Frauen der Welt anlässlich des Internationalen Frauentages. Sie bekräftigt ihr Versprechen, immer für die Werte des Lebens und der Frauen zu kämpfen. In Rojava, in Rojhilat (Ostkurdistan - Iran) und in Kandil gab es Feiern zum Internationalen Frauentag.