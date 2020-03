Stefan Engel zum Sozialismus

Vor einiger Zeit veröffentlichen wir ein Video-Interview mit Stefan Engel. Er gehörte zum Spitzenteam der MLPD für die Landtagswahl in Thüringen und äußerte sich differenziert zur Geschichte der DDR und zu einer künftigen sozialistischen Gesellschaft.

Was ist eigentlich Sozialismus und welche Erfahrungen gab es mit den sozialistischen Anfängen in der DDR bis zu deren revisionistischer Entartung im Jahr 1956? Dazu hat Stefan Engel, Redaktionsleiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, im Rahmen des Landtagswahlkampfs 2019 in Thüringen gegenüber Rote Fahne TV ein ausführliches Interview gegeben.

Hier ist es: