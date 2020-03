"Auch nach 100 Jahren bleibt ihr uns Vorbilder"

"Alevitisch-kurdischer Verein, ATIK, Courage, Montagsdemonstranten, REBELL mit Rotfüchsen und MLPD hatten sich zum diesem Gedenken zusammengeschlossen. Ein kurdischer Kollege regte an, zukünftig jedes Jahr in Hagen an diese bedeutende antifaschistische Einheitsfront vor 100 Jahren zu erinnern. REBELL und Rotfüchse hatten in den Tagen zuvor den Platz vor dem Denkmal von Moos befreit und bei der Arbeit einiges zum Kampf der Roten Ruhrarmee erfahren."

Veranstaltung in Essen mit aktuellem Bezug

Aus Essen wird von einer Veranstaltung zu "100 Jahre Rote Ruhrarmee und Märzkämpfe" berichtet: "Schräg gegenüber der Stammkneipe der faschistischen 'Steeler Jungs' im Kulturzentrum Grend fand unser Bildungsabend zu den Märzkämpfen und der Roten Ruhrarmee statt. Diese Kämpfe hatten vor 100 Jahren innerhalb von wenigen Tagen den faschistischen Kapp-Putsch niedergeschlagen. Der damalige Generalstreik, bewaffnete Arbeiter in mehreren Teilen des Deutschen Reichs und vor allem die 100.000 Menschen starke Rote Ruhrarmee mit Berg- und Stahlarbeitern als Kern stellten eine erfolgreiche Einheitsfront gegen den Faschismus dar.

In einem lebendigen Vortrag führte Roland Meister vom Zentralkomitee der MLPD uns durch die damalige Geschichte und zog Schlussfolgerungen für die heutige Zeit. Erst wenige Tage vorher zogen etwa 150 Faschisten mit der Parole 'Linke Gewalt stoppen!' durch Essen.

Eine wichtige Schlussfolgerung war, dass wir, um eine Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg aufzubauen, den Antikommunismus bekämpfen und überwinden müssen. In den Romanen 'Brennende Ruhr' von Karl Grünberg und 'Sturm auf Essen' von Hans Marchwitza, die auf dem Büchertisch erhältlich waren, werden die Kämpfe der Roten Ruhrarmee anschaulich dargestellt. Unter anderem der Kampf um den Essener Wasserturm, wozu eine weitere Gedenkveranstaltung geplant ist."