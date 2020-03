Breites Bündnis bringt eindrucksvolle Demo auf die Straße

In der von einem breiten Bündnis vorbereiteten Demonstration hatten alle ihren Platz und Seite an Seite demonstrierten alle Facetten der Frauenbewegung. Die MLPD forderte mit einem Plakat "Die Befreiung der Frau im echten Sozialismus" und stand damit für eine revolutionäre Überwindung des Kapitalismus, um die Befreiung der Frau durchzusetzen. Das hatte ebenso seinen Platz in der Demonstration wie der Kampf gegen die sexuelle Gewalt oder die Forderung des Kampfs gegen das Patriarchat bzw. patriarchale Strukturen.

Nach einer Auftaktkundgebung, die die ganze Breite des Bündnisses mit vielfältigen Redebeiträgen widerspiegelte, gab es eine Demonstration durch die Münchener Innenstadt, gefolgt von einer kurzen Abschlusskundgebung. Der Weltfrauentag in München hat gezeigt, welche Kraft sich entfalten kann, wenn ohne Vorbehalte in einem wirklich überparteilichen Bündnis gearbeitet wird, in dem Widersprüche konstruktiv gelöst werden.

