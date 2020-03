In Chennai, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Tamil Nadu, traten am 11. März viele Busfahrer und Schaffner in den Streik. Sie blockierten Busdepots und Kreuzungen. Mehr als zehn Gewerkschaften hatten zum Streik aufgerufen, um beschleunigte Verhandlungen über Lohnerhöhungen durchzusetzen. Auch außerhalb von Chennai gab es Proteste.