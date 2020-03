"Deine Spende für die Lenin-Statue"

Es wird so breit wie wohl in den letzten Hundert Jahren nicht in der Öffentlichkeit über Lenin, einen der Namensgeber der MLPD, diskutiert.

Ein gesellschaftlich verordnetes Tabu wird durchbrochen. Das ist gut so! Ganz bewusst stellt die MLPD die Lenin-Statue vor ihrer Parteizentrale in Gelsenkirchen auf, getreu dem Spruch Lenins: „Die Kunst gehört dem Volk!“

Wer sich an den Kosten der Lenin-Statue beteiligen möchte und die Durchbrechung des antikommunistischen Tabus richtig findet, kann dies gerne mit einer Spende tun. Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank, IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00, Stichwort: Lenin-Statue.

Hier gibt es eine schön gestaltete Spendenkarte als pdf-Datei!