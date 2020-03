Die fortschrittliche Rolle von Befreiungskrieg und Bürgerkrieg in den USA

Im amerikanischen Volk lebt eine revolutionäre Tradition, welche die besten Vertreter des amerikanischen Proletariats übernommen haben, die uns Bolschewiki wiederholt ihrer vollen Sympathie versicherten. Diese Tradition sind der Befreiungskrieg gegen die Engländer im 18. Jahrhundert und der Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Im Jahre 1870 stand Amerika in gewisser Hinsicht, berücksichtigt man nur die „Zerstörung" einiger Zweige der Industrie und der Volkswirtschaft, hinter 1860 zurück. Doch was für ein Pedant, ja geradezu Idiot wäre ein Mensch, der aus solchem Grund die so große weltgeschichtliche, fortschrittliche und revolutionäre Bedeutung des amerikanischen Bürgerkriegs von 1863 bis 1865 leugnen wollte!



Die Repräsentanten der Bourgeoisie begreifen wohl, daß die Abschaffung der Negersklaverei, der Sturz der Sklavenhalterherrschaft es wert war, daß das ganze Land lange Jahre des Bürgerkriegs, einen Abgrund von Zerstörung, Verwüstung und Terror, diese Begleiterscheinungen eines jeden Krieges, auf sich nahm. Jetzt aber, da es sich um eine unermeßlich größere Aufgabe handelt, um die Aufgabe, die kapitalistische Lohnsklaverei abzuschaffen, die Herrschaft der Bourgeoisie zu stürzen - jetzt können und wollen die Repräsentanten und Anwälte der Bourgeoisie ebensowenig wie die Reformsozialisten, die von der Bourgeoisie eingeschüchtert worden sind und vor der Revolution Angst haben, nicht begreifen, daß der Bürgerkrieg notwendig und gerecht ist.



Die amerikanischen Arbeiter werden nicht mit der Bourgeoisie gehen.