Die Frauen der Welt wehren aller Menschen Plag'!

Am Internationalen Frauentag in Amsterdam nahmen mehr als zehntausend Frauen teil am Frauenmarsch (Women’s March) vom Dam-Platz nach Museumplein. Es gab einen großen kämpferischen Block des 8. März-Komitees, der der viel Aufmerksamkeit und viele Frauen anzog. In der Rede am Museumplein fordert das 8. März-Komitee dazu auf, in den Niederlanden aus dem Internationale Frauentag wieder einen Kampftag für die Befreiung der Frauen in einer befreiten Gesellschaft zu machen. So wie dies vor 110 Jahren beabsichtigt war, als die Sozialistin Clara Zetkin zum ersten Mal zum Internationalen Frauentag aufrief.

Die Rede spricht über die Aktivitäten und Aufgaben der kämpferischen Frauenbewegung in den Niederlanden und weltweit: „Das Komitee vom 8. März kämpft für eine befreite Frau in einer befreiten Gesellschaft. Die Mütter, Großmütter, Schwestern, Tanten und Frauen der Welt haben die meisten Aufgaben auf ihren Schultern, um das Leben zu erhalten. Das kapitalistische System lässt seine Arbeit unterbewertet und unbezahlt ... Der Kapitalismus erzeugt Rassismus und Ausgrenzung. Wir sagen daher: Rassismus loswerden! Patriarchalische Strukturen loswerden! Zur Selbstbestimmung! Für eine befreite Frau in einer befreiten Gesellschaft!"

Nach einem Gedicht und Kampfliedern, Filmen über Kurdistan und den Iran wird aufgerufen, sich den Vorbereitungen für die 3. Weltfrauenkonferenz 2021 in Tunesien anzuschließen. Es gibt viel Beifall dafür und viele Frauen melden sich an um mit zu machen.

