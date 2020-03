Ehrung der Märzkämpfer in Gera am Sonntag in veränderter Form

Am Mittwoch, den 11. März, demonstrierten in Kampong Speu in Kambodscha rund 800 Beschäftigte der New Best Global Textilfabrik. Am 11. Februar war die Fabrik geschlossen worden, sie sollte jedoch einen Monat später wieder die Produktion aufnehmen. Jedoch blieben am Mittwoch die Tore geschlossen und der Besitzer war nicht erreichbar. Den Beschäftigten fehlen noch Lohnzahlungen und Zulagen.