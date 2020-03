Gedenken in Gera / Thüringen findet statt

Das Gedenken für die Teilnehmer der Märzkämpfe von Gera findet am Sonntag, 15. März, 10 Uhr, an der Gedenkstätte auf dem Südfriedhof in Debschwitz, Wiesestr. 112 (Tram 3, Südfriedhof) statt. Zu Beginn handelt es sich um ein vom Stadtrat organisiertes Gedenken. Danach findet eine revolutionäre Gedenkfeier der Ortsgruppe Gera der MLPD und des Jugendverbandes REBELL statt.

Am Abend findet eine Veranstaltung der MLPD zu den Märzkämpfen im Ruhrgebiet und in Thüringen gegen den faschistischen Kapp-Putsch statt, und darüber, welche Lehren für heute gezogen werden müssen. Den Vortrag und Diskussion wird Dieter Ilius, MLPD halten und führen

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr in Gera-Zwötzen, Restaurant Merci, 07551 Gutsstr. 1/Ecke August-Bebel-Str (200 Meter von der Endhaltstelle der Tram 1 in Zwötzen entfernt) statt.