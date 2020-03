Ibrahim Gökçek und Helin Bölek wurden gestern Nacht festgenommen

Die Repressionen des faschistischen türkischen Erdoğan-Regimes gegen die fortschrittliche Band Grup Yorum gehen weiter. So wurde das Haus in Istanbul/Armutlu, in dem sich die beiden Grup-Yorum-Musiker Ibrahim Gökcek und Helin Bölek befanden, in der Nacht von der Polizei überfallen. Die beiden Band-Mitglieder befinden sich nach wie vor im Todfasten. Ibrahim Gökçek war erst am 25. Februar aus der Haft entlassen worden (siehe Rote Fahne News).

Nach Identitätsprüfungen der beiden Personen im Haus, wurden sie ohne einen Haftbefehl mitgenommen. Erst heute morgen haben die Menschen, die solidrisch mit Grup Yorum sind, erfahren, das sie beide ins Ümraniye Krankenhaus gebracht wurden. Helin Bölek soll geäußert haben, dass sie eine Zwangsernährung verweigere. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Yurdagül Gümüş die Pflegerin der Todesfastenden, ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde.

Außerdem rief die Polizei, laut Passanten, einen Krankenwagen und einen Arzt zum Cem Evi (Alevitisches Gebetshaus), das in der Nachbarschaft des Hauses steht. Während des Überfalls kamen wohl Solidaritäts-Rufe aus dem Cem Evi.

Kritische Überlegungen der MLPD zur Kampfform des Hungerstreiks