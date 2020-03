Internationaler Frauentag in Tunesien

So unter anderem in Tebourba, einem Vorort der tunesischen Hauptstadt Tunis. Im Kulturzentrum organisierten die Million Rural Women (etwa „Eine Million Landfrauen“) eine Gesprächsrunde. Knapp 30 Leute nahmen teil, darunter viele Frauen vom Land und Bäuerinnen. Zu Beginn wurden zwei Kurzfilme gezeigt, die tunesische Frauen in der Arbeitswelt zeigten: z. B. Frauen, die in der Industrie, in Großbetrieben arbeiteten und gleichzeitig das Familienleben organisieren. Die Frauen berichteten aus erster Hand, wie sie das meistern und welche Schwierigkeiten ihnen dabei begegnen.

In der darauf folgenden Gesprächsrunde wurde heiß diskutiert. Auch der REBELL überbrachte Grüße als Jugendverband der MLPD. Es wurde unter anderem über die doppelte Ausbeutung und die besondere Unterdrückung der Frau im Kapitalismus gesprochen. Denn im Kapitalismus werden die Frauen nicht nur „wie die Männer“ im Betrieb ausgebeutet, sondern auf sie fällt zusätzlich die Verantwortung für die Familie, das Erziehen der Kinder, Kochen usw.

Besonders der erste Film, der die Frauen in der Industrie gezeigt hat, hat aber deutlich gemacht, dass die Befreiung der Frau und die Befreiung der Arbeiterklasse zusammengehören! Das fanden viele richtig.