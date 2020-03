Millionen beim Frauenstreiktag

In Lateinamerika beteiligten sich Millionen Frauen am Internationalen Frauentag. Die kämpferische Frauenbewegung in Mexiko hatte für Montag, den 9. März, zum "Tag ohne Frauen" aufgerufen, um ihre Wut gegen die brutalen Frauenmorde auszudrücken. An diesem Streik beteiligten sich geschätzt 30 Millionen Frauen, die nicht zur Arbeit erschienen. Jeden Tag werden in Mexiko 10 Frauen ermordet. Der sich "links" gebende Präsident von Mexiko wendet sich offen gegen die Frauenbewegung. Die Enthüllungen seien eine Kampagene gegen die Regierung. Die Regierung Mexikos will den Tatbestand des Femizids aus dem Strafgesetzbuch streichen.