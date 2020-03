Neuer revolutionärer Pol in Nordhausen

Im Übergang zum 20. Jahrhundert bildeten sich vor allem Betriebe des Maschinenbaus heraus. Unser heutiger Zielbetrieb Schachtbau Nordhausen GmbH wurde 1898 gegründet - mit wegweisenden Techniken im Abteufen von Zechenschächten. Im Zuge des Aufbaus der DDR wurde die Nordhäuser Region zu einem wichtigen industriellen Zentrum Thüringens.

Von Beginn der Industrialisierung an war die kommunistische und Arbeiterbewegung in Nordhausen organisiert und führend aktiv. Diese kampferfahrene revolutionäre kommunistische Partei ging im April 1946 auch in Nordhausen durch die opportunistische Vereinigung mit der SPD in der SED auf, was schon damals den Keim zur späteren revisionistischen Entartung in sich barg. Umso erfreulicher ist, dass sich nun, 74 Jahre danach, mit der Ortsgruppe der MLPD in Nordhausen die marxistisch-leninistische Richtung in der Arbeiterbewegung wieder neu organisieren konnte.

Gestützt auf einen großen Einsatz unserer Partnerschaftsorte aus dem Landesverband Nord der MLPD haben wir seit dem 1. Mai 2018, angefangen mit einzelnen Aktivitäten, inzwischen eine mehr und mehr systematische Kleinarbeit in einem Wohngebiet entwickelt. Besonders wichtig war und ist uns die Gewinnung der entscheidenden Mehrheit der Arbeiterklasse für den Sozialismus. Deshalb konzentrieren wir uns auf eine regelmäßige Arbeit beim größten Betrieb Schachtbau GmbH.

Die Leute fragen sich verstärkt, wohin denn der Kniefall von Bodo Ramelow vor SPD, FDP und CDU, nur um an die Regierung zu kommen, noch gehen soll . Um auf diese Frage eine überzeugende Antwort zu geben, verbinden wir jede Aktivität mit dem Aufbau der antifaschistischen internationalistischen Einheitsfront und dem Aufbau der revolutionären MLPD mit ihrem Jugendverband REBELL.