Brief an Antifa-Gruppen wegen übler Spaltungsversuche

Dazu schrieb Reinhard Funk (MLPD) heute an antifaschistischen Bündnisse und Initiativen unter anderem:

"2014 versuchte Reiner Schmidt die MLPD aus einer Demonstration gegen das PKK-Verbot auszugrenzen - wohlgemerkt die einzige Partei, die seit dem Tag des Bestehen dieses Verbots konsequent seine Aufhebung fordert und es offensiv bekämpft. Wir wollen hier die Liste seiner undemokratischen Ausgrenzungsversuche nicht fortsetzen.

In einer Situation, in der die Ereignisse von Thüringen und Hanau den Aufbau einer überparteilichen Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg auf die Tagesordnung setzen, haben die Verfasser der vorgeschlagenen Erklärung nichts Wichtigeres zu tun, als die MLPD zu bekämpfen? In einer Situation, in der die Gleichsetzung rechts = links massenhaft kritisiert wird, richten sie den Hauptstoß gegen die MLPD und versteigen sich (ganz Totalitarismustheorie-mäßig) sogar dazu, die MLPD mit Neofaschisten und Verfassungsschutz gleichzusetzen.

In einer Zeit in der faschistoide Regimes kommunistische Symbole und rote Fahnen verbieten, geben sich in Deutschland vermeintlich „Linke“ dafür her, diese auf Demonstrationen zu zerstören. Welch Armutszeugnis für Leute, die diese Richtung betreiben! Und was für ein verheerendes Signal für die dringend nötige antifaschistische Einheitsfront, würde sich diese Richtung durchsetzen!"