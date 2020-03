Sehr häufig sind trockener Husten und Fieber

Fakt ist: Das krankheitsauslösende Virus SARS-CoV-2 ist so neu, dass noch nicht alle Fragen beantwortet werden können. Und: Eine endgültige, sichere Diagnose, ob man an Corona erkrankt ist oder an einer Grippe, kann nur ein Test liefern. Es gibt allerdings einige Symptome, die für die Krankheit typisch sind.

Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung am gestrigen 11. März: „Laut einer Untersuchung der 41 ersten Corona-Fälle in China, die das Fachmagazin Lancet veröffentlichte, litten alle bis auf einen dieser Erkrankten an Fieber. 76 Prozent von ihnen hatten trockenen Husten. Unter Kurzatmigkeit bis hin zur Atemnot, was bei Grippe untypisch ist, litt etwa die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte unter Müdigkeit. Kopfschmerzen und Durchfall traten deutlich seltener auf. Eine weitere Untersuchung im Fachjournal JAMA widmete sich Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, vor allem aus Wuhan ... Auch sie ergab, dass bis zu 98 Prozent der Infizierten Fieber hatten und bis zu 82 Prozent Husten. Bei einer kleineren Gruppe von 18 Patienten, die in Krankenhäusern in Singapur behandelt wurden, waren ebenfalls Fieber und Husten die beiden dominierenden Symptome, besagt eine weitere JAMA-Studie.“

Dagegen scheinen Kopf- und Muskelschmerzen bei Corona-Kranken vergleichsweise selten aufzutreten. Auch spielen typische Erkältungsanzeichen wie Schnupfen oder Niesen wohl eine weniger starke Rolle.

