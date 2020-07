"Lenin lebt"! - Deutsche Presse Agentur (DPA) - Prädikat sehr lesenwert!

Hier geht es zum dpa-Bericht!

Der Artikel ist sachlich, kontrovers, aber würdigend und unvoreingenommen. Genau das, was die MLPD mit der Aufstellung der Lenin-Statue erreichen wollte.

Zu Beginn heißt es:

"Nach heftigem Streit und Protest steht er nun da: Der gusseiserne russische Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924). Kürzlich aufs Podest gehoben in Gelsenkirchen von der linksextremistischen Partei MLPD, gegen den Willen der Stadt in Nordrhein-Westfalen. Es ist das wohl einzige Lenin-Denkmal im Westen Deutschlands. In Ostdeutschland hingegen haben mehrere Dutzend Lenin-Monumente aus DDR-Zeiten überdauert, wie aus dem jetzt erschienenen Buch „Lenin lebt“ hervorgeht."

Weiter heißt es:

"Bis heute streiten Historiker darüber, ob Lenin ein Diktator war." Und es wird dort der Berliner Philosoph Andreas Arndt zitiert, der sagt: „Selbst seine erbitterten politischen Gegner erkannten seine persönliche Bescheidenheit an, dass er bei allem Selbstbewusstsein ohne Allüren war“.