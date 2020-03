"Tarifrunden 2020 - gewerkschaftliche Kampfkraft in polarisierten Zeiten entfalten!"

Dazu schreibt Agathe Czylwick von der Rote Fahne Redaktion: „...lange Zeit hatten Konzerne, Wirtschaftsinstitute und bürgerliche Politiker die seit Sommer 2018 begonnene Weltwirtschafts- und Finanzkrise geleugnet. Oder allenfalls zu einer ‚Rezession‘ heruntergespielt. Jetzt, wo es in der Tarifrunde um eine Lohnerhöhung für die vier Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie geht, ist die Krise auf einmal allgegenwärtig. Zuletzt musste sogar das Corona-Virus als angebliche Ursache herhalten. Und sie wird von Gesamtmetall als Begründung hergenommen, eine tarifliche Lohnerhöhung zu verweigern. Welche Diskussionen und Aktionen es in dieser wirtschaftlich und politisch brisanten Situation dazu in den Betrieben gibt und worauf es jetzt ankommt – das steht im Mittelpunkt dieses Rote Fahne Magazins.“

Außerdem gibt es interessante Berichte aus den Betrieben; ein Interview mit Prof. Dr. Josef Foschepoth, darüber, warum das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands verfassungswidrig war etc. Natürlich gibt es auch alles über die Aufstellung der Lenin-Statue am 14. März in Gelsenkirchen.

Hier kann man das Magazin schon heute als PDF kaufen oder klassisch auf Papier bestellen (und natürlich überall bei der MLPD).