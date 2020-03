Pressespiegel 9. März, 11.44 Uhr

Lenin und die MLPD in der internationalen Presse

Nach dem vollständigen politischen Sieg Lenins und der MLPD vor Gericht gegen SPD, B90/Grüne, CDU und den faktisch-politischen Amtsmissbrauch von OB Baranowski in Gelsenkirchen wird breit in den Medien berichtet. So machten uns Leserinnen und Leser darauf aufmerksam, dass die Meldung am 6. März auch in den Hörfunknachrichten des WDR zu hören war. Hier ein Pressespiegel: