Alle Ostseeinseln gesperrt

Von der Insel Rügen wird berichtet: „Wegen der Corona -Pademie ist in Mecklenburg-Vorpommern der Zugang zu allen Ostseeinseln gesperrt. Seit gestern Abend ist die große Rügenbrücke vollständig gesperrt. Die Gäste, welche ihre Urlaubsquartiere beziehen wollten, werden schon am Rügenzubringer der B96 aus dem Verkehr gezogen und freundlich aufgefordert, wieder nach Hause zu fahren. Jedoch viel schlimmer ist die Lage in allen Urlaubszentren auf der Insel. Sehr viele Urlauber sind auf der Insel, welche seit gestern aufgefordert werden, den Urlaub zu beenden und die Insel bis Donnerstag zu verlassen. Gerade in Binz, Sagard und in Sassnitz kam es am Montag zu erheblichen Versorgungsengpässen in der Versorgung der Bevölkerung.“