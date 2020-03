„Corona-Ferien“ für Schulkinder?!

Die Rotfüchse aus Dortmund schreiben:

„Wir sind die Rotfüchse aus Dortmund und haben heute über den Coronavirus gesprochen. Wir haben in den nächsten fünf Wochen 'Corona-Ferien'. Wir haben einen Plan erstellt, was wir in der Zeit machen wollen. Was macht ihr in der Zeit? Wir haben überlegt, die älteren passen auf die jüngeren auf, weil die Eltern arbeiten müssen.“

Der Plan der Rotfüchse enthält morgen gemeinsames Laufen, Müll im Stadtteil aufsammeln, lernen und gemeinsam kochen. Das können sie nicht jeden Tag machen, deswegen haben sie sich bestimmte Tage in der Woche ausgesucht, um gemeinsam etwas zu machen - anstatt jeder für sich. Immer in Gruppen zu maximal fünf Kindern in der gleichen Zusammensetzung. Denn bei den Rotfüchsen heißt es: „Gemeinsam sind wir stark!“