"Oberstes Gebot ist die Gesundheit und Sicherheit von uns Kollegen“

Es ist das zentrale Thema der letzten Wochen. Und während nahezu das gesamte gesellschaftliche Leben lahmgelegt ist, muss der Großteil der Produktionsarbeiter bei Daimler in Untertürkheim noch zum Arbeiten kommen.

Die Bundeskanzlerin sagt auf der einen Seite, man solle "auf soziale Kontakte verzichten“, aber auf der anderen Seite „müssten die Kernbereiche der Wirtschaft weiter funktionieren“.

Und während ein Großteil der Angestellte Home-Office machen, müssen die Arbeiter trotzdem reinkommen. Das ist inkonsequent und zeigt, welche Bedeutung wir Arbeiter tatsächlich haben, ohne uns geht nix! Für uns ist aber das Wohl von uns Beschäftigten und unseren Familien das Wichtigste!

Produktionsstopp bei Entgeltfortzahlung!

Es wird zwar schon über Kurzarbeit gemunkelt, aber auch das würde dazu führen, dass wir Entgelteinbußen hätten, was nicht akzeptabel ist! Die Unternehmen werde in dieser Zeit großzügig gefördert, mit „unbegrenzten Kreditprogrammen“ und Steuererleichterungen. Und wir? Müssen selber schauen, wie wir zum Beispiel die Kinderbetreuung organisieren und sicherstellen. Wenn der Daimler uns den vollen Lohn bezahlt, gefährdet das unsere Arbeitsplätze? Die beginnende Weltwirtschaftskrise und die Strukturkrise der E-Mobilität könnte in der Tat in der Zukunft tausende Arbeitsplätze vernichten, was der Inhalt des Effizienzprogramm „Move“ ist, das liegt aber nicht daran, dass die Daimleraktionäre aktuell am Hungertuch nagen, im Gegenteil gab es in den letzten Jahren Rekordgewinne, aber sie wollen gesetzmäßig immer mehr Profit machen.

Wenn wir unsere Arbeitsplätze verteidigen wollen, müssen wir das immer in der Auseinandersetzung machen, nicht mit Verzicht. Die Gesundheit der Menschen steht an oberster Stelle!

Hier gibt es den kompletten Flyer als pdf-Datei