Empörung bei den Belegschaften der Industriebetriebe wächst

Aus den USA wird berichtet: Auch in Werken der Automobilindustrie in den USA entwickelt sich der Unmut über die rücksichtslose Behandlung von Produktionsarbeitern angesichts der Gefahren durch den Coronavirus.

„Jeder einzelne Wagen wird von mindestens 1500 Menschen angefasst, regelmäßiges Händewaschen ist nicht Teil des Arbeitsablaufs,“ berichtet ein Kontrolleur aus einem Ford-Werk in Kentucky. Die Gewerkschaftsführung der Automobilarbeiter Gewerkschaft UAW wird kritisiert, dass sie sich damit zufrieden gaben, mit den „Big Three“ - Chrysler, Ford und GM - völlig unzureichende Schutzmaßnahmen auszuhandeln.

„Unite All Workers for Democracy“, eine Gruppe von Arbeitern für mehr Demokratie innerhalb der UAW, hat einen Aufruf herausgegeben: „... Wir glauben, dass die richtige Entscheidung in Bezug auf unsere Gewerkschaftsführer darin besteht, die Schließung aller Anlagen zu fordern und den Beschäftigten ihre vollen Löhne zu zahlen, bis diese Anlagen wieder sicher sind, um darin zu arbeiten.“¹