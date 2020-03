Spanien: "Wir werden unsere politische Arbeit nicht einstellen, da die Epidemie den Klassenkampf nicht beendet"

„Wir in der Revolutionären Kommunistischen Organisation werden (...) unsere politische Arbeit nicht einstellen, da die Epidemie den Klassenkampf nicht beendet. Andererseits verpflichten wir uns, sowohl auf der Ebene unserer Aktivitäten als Organisation als auch bei den Aktivitäten, die wir in weiteren Räumen des Kampfes entwickeln, alle Hinweise des Gesundheitssektors strikt zu befolgen, um dazu beizutragen, die Verbreitung des Virus zu begrenzen. Millionen von Menschen applaudieren jeden Tag die Leistung derjenigen, die im Gesundheitssektor unter Bedingungen mit hohem Ansteckungsrisiko arbeiten. Genauso wie es mit denjenigen geschehen sollte, die in Supermärkten, Fabriken und anderen Arbeitsplätzen arbeiten und dabei ihre körperliche Unversehrtheit riskieren, damit die Gesellschaft nicht zusammenbricht.“