Tödliche „Coronaparty“ in den Niederlanden?

Der Ultrareaktionär Rutte hängt der höchstumstrittenen Theorie der „Herden“- oder „Gruppenimmunität“ an, nach der sich der eher widerstandsfähige Teil der Bevölkerung gegenseitig ansteckt, und so einen Schutzwall für Alte und Schwache bildet.

Der Denkfehler

Der Denkfehler hinter Ruttes gigantischer „Coronaparty“ ist der: Es handelt sich um eine hochinfektiöse Krankheit, die Folgeschäden bis hin zum Tod nach sich ziehen kann. Und die sogenannten Experten sind fast ausschließlich in seinem Beraterumfeld angesiedelt. Unter anderem redet der Rutte beratende oberste Virologe am Reichsinstitut für Volksgesundheit und Umwelt, Jaap van Dissel, diesem lebensgefährlichen Unsinn das Wort. Im Rest der Welt, mit Ausnahme einiger "Experten" in Großbritannien, sorgt die "Gruppenimmunität" für heftiges Kopfschütteln.

Das ist brandgefährlich Dr. Günther Bittel

Dazu Dr. Günther Bittel, Facharzt für Anästhesiologie und Allgemeinmedizin, spezielle Schmerztherapie, Preisträger Deutscher Schmerzpreis 2016, aus Duisburg: „Der Vorschlag, dass sich jetzt möglichst schnell die Jungen infizieren sollen, denen es angeblich nicht viel ausmacht, weil dann eine ‚Herdenimmunität‘ entsteht, ist brandgefährlich. Er ist Ausdruck der Rechtsentwicklung der Regierungen und menschenverachtend, verharmlost auch die Gefahr für jüngere Menschen.

Anhand einer großen offiziellen Statistik aus China auf der Datenbasis von 73.314 Fällen (darunter auch solche ohne Symptome) wurde die Sterblichkeit für die einzelnen Altersgruppen berechnet:

0-9Jahre alt: 0.0 Prozent

dann aber 10-19, 20-29 und 30-39 Jahre alt: je 0,2 Prozent

ab dann geht es steil nach oben: 40-49: 0,4 Prozent

50-59: 1,3 Prozent und endet bei

80+ mit 14,8 Prozent.

Altersgruppen in den Niederlanden

So sehen die prozentualen Anteile an den einzelnen Altersgruppen in den Niederlanden aus:

0-14 Jahre: 16,56 Prozent (Mann 1.442.059/Frau 1.375.479)

15-24 Jahre: 12,11Prozent (Mann 1.050.889/Frau 1.010.596)

25-54 Jahre: 39,83Prozent (Mann 3.400.998/Frau 3.377.311)

55-64 Jahre: 13,14 Prozent (Mann 1.113.587/Frau 1.123.165)

65 Jahre und mehr: 18,35 Prozent (Mann 1.411.830/Frau 1.711.053) (2016 est.)¹

Die Zahl der möglichen Opfer der Theorie der "Gruppenimmunität" liegt bei zirka 50.000 Menschenleben

Exakt berechnen kann ich die Gruppe der 10-39 und 40-60-Jährigen daraus nicht, zusammen sind sie aber mehr als zwei Drittel der Bevölkerung von 17 Millionen, also grob 11 Millionen. Das ‚Experiment‘ der Herdenimmunität würde also auf dieser Datenbasis mindestens 50.000 Menschenleben fordern. Das ist abartig!"

Die Coronakrise verschärft die Klassenwidersprüche. Rode Morgen / Niederlande

Jeroen Touissaint von der marxistisch-leninistischen Organisation Rode Morgen aus den Niederlanden, einer ICOR-Organisation, schreibt dazu: „Die Regierung sagt, dass ‚Gruppenimmunität‘ kein Selbstzweck ist, aber die Praxis ist nicht anders. Experten sagen, dass es Jahre dauern kann, bis genügend Menschen immun geworden sind. Ganz zu schweigen vom Verlust von Menschenleben und möglicherweise dauerhaften Lungenschäden. Und es bleibt abzuwarten, ob diese Verteidigung Bestand hat, wenn das Virus in leicht veränderter Form zurückkehrt … Die Coronakrise verschärft die Klassenwidersprüche. Der Virus, der die Gewinne der Monopolgruppen über alles andere stellt, ist noch hartnäckiger als der neue Coronavirus. Aber das kann in einer sozialistischen Gesellschaft überwunden werden.“

Empörender- und bezeichnenderweise haben alle rechten Exponenten die Gefahr anfangs heruntergespielt. Der ultrareaktionäre Rassist Donald Trump entblödete sich nicht, allen Ernstes zu behaupten, das Coronavirus werde irgendwann "wie durch ein Wunder verschwinden". Dann betätigte er sich als Hellseher und erklärte: "Im April ist das Virus vielleicht schon weg". Gegenüber den Demokraten pöbelte er drauflos, sie würden Panik machen und "eine Ente in die Welt setzen". Die "Ente" erweist sich mittlerweile mit bis heute 9521 Fällen und 160 Toten als "Condor" und zwang Trump schließlich zur Einreisesperre - allerdings nur für Europäer. Australier, Kanadier und Engländer dürfen weiter einreisen, obwohl in allen Ländern Corona auf dem Vormarsch ist. Logik á la Trump ...

In Brasilien protestierten am Mittwochabend Millionen Menschen in Rio de Janeiro und Sao Paulo gegen den faschistischen Präsident Jair Bolsonaro. Während er in einer Fernsehansprache Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Verbreitung verkündete, kamen die Menschen auf ihre Balkone und klapperten mit Töpfen und Pfannen, schalteten Licht an und aus und forderten Bolsonaros Rücktritt. Noch am Sonntag hatte Bolsonaro Hunderte Hände seiner Anhänger geschüttelt, obwohl er unter begründetem Corona-Verdacht stand. Auch der Gesundheitsminister hatte die Bevölkerung bereits vor Menschenansammlungen gewarnt. UK-Premier Boris Johnson, der den Blödsinn von der „Gruppenimmunität“ als erster vertreten hatte, musste unter dem Druck der Massen ebenfalls davon abrücken. Sie alle mussten mittlerweile zurückrudern.

Mark Ruttes menschenfeindliches Experiment muss sofort beendet werden! Die MLPD erklärt sich unverbrüchlich solidarisch mit dem Rode Morgen und den werktätigen Massen in den Niederlanden. Auch hier gehören die Schutzmaßnahmen sofort verschärft und die Industriebetreibe müssen sofort geschlossen werden. Internationale Arbeitereinheit und Völkerfreundschaft gilt immer - aber besonders in solchen Zeiten!