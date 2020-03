Interviews von Willi Dickhut auf der RW-Homepage

Viele kennen diese wichtigen Bücher noch nicht, die grundlegend sind für den erfolgreichen Aufbau einer marxistisch-leninistischen Partei neuen Typs.

Willi Dickhut führt im Interview 1985 zu deren Bedeutung aus

„Da im I. Teil die Entstehung, Entwicklung und das Ende der sogenannten 'marxistisch-leninistischen Bewegung' ausführlich behandelt wurden, tritt die negative Seite, die kleinbürgerliche Denkweise, in den Vordergrund. Das war aber trotzdem notwendig, weil es ohne eine solche Analyse der negativen Seiten des Parteiaufbaus nicht möglich war, die richtigen Grundzüge des Parteiaufbaus zu erkennen und zu begreifen.

So haben die führenden Köpfe der verschiedenen sich 'marxistisch-leninistisch' nennenden Gruppen bis heute den Zerfall ihrer Gruppe nicht begriffen. Sie suchen die Ursache nicht in ihrer eigenen kleinbürgerlichen Denk- und Arbeitsweise, sondern in der Lehre des Marxismus-Leninismus und behaupten, daß diese überholt sei und den heutigen Bedingungen nicht mehr entspräche. Sie können auch nicht begreifen, warum der KABD zur Gründung der MLPD schreiten und sich weiter entwickeln konnte, wo andere Gruppen sich in Zersetzung und Auflösung befanden.“

Ein Besuch auf der RW-Homepage lohnt sich also immer wieder.

Hier geht es zum Interview zu Teil 1 der Geschichte der MLPD

Hier geht es zum Interview zu Teil 2 der Geschichte der MLPD"

Die Bücher »Geschichte der MLPD« sind bei People to People“ zu bestellen. Sie kosten 14 Euro für den ersten und 23 Euro für den zweibändigen zweiten Teil.