Jugendverband REBELL: Auch in den "Corona-Ferien" dem Volke dienen

Auch in Zeiten von Corona gilt für den Jugendverband REBELL und die Kinderorganisation ROTFÜCHSE das Motto: "Dem Volke dienen!"

Wir bieten in den Stadtteilen an, einkaufen zu gehen, Haustiere zu versorgen oder notwendige Erledigungen zu machen! Wir richten uns damit vor allem an ältere Personen, die jetzt gerade lieber nicht vor die Tür gehen wollen, oder wenn man aus Schutz für andere Personen zu Hause bleiben muss.

Merkel und Co. schieben diese Situation auf die Familien und Haushalte ab - wir organisieren in unseren fünf Wochen "Corona-Ferien" echte Solidarität und Nachbarschaftshilfe - in kleinen Gruppen entsprechend den geltenden Schutzregeln.

Meldet euch in der Geschäftsstelle des Jugendverband REBELL und wir koordinieren das in Zusammenarbeit mit den REBELL-Gruppen an den Orten! Ihr erreicht uns jeden Morgen von 9 bis 11 Uhr unter 0209/9552448.