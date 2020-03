Land für einen Monat im Ausnahmezustand

In den letzten Monaten sind weitere Veröffentlichungen der MLPD übersetzt erschienen, von denen wir in unregelmäßigen Abständen auf Rote Fahne News berichten werden. Die Leninfilme aus der Klassikerreihe sind jetzt auf Englisch, Spanisch und Französisch synchronisiert verfügbar sowie in Russisch mit Untertiteln. Das kommt gerade richtig in der Anti-Antikommunismus-Bewegung und der breiten gesellschaftlichen Debatte um Lenin, nutzt es für Filmabende mit migrantischen Kollegen und Genossen!

Bestellt werden kann beim Verlag Nuer Weg!