"Nachbarschaftshilfe! Solidarität auch in Corona-Zeiten"

„Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus schränkt unser aller Alltag ein. Drastische Maßnahmen sind notwendig!

Der Jugendverband REBELL und die Kinderorganisation ROTFÜCHSE bieten tatkräftige Unterstützung an. Wir wollen helfen, gerade die Menschen mit Vorerkrankung oder in hohem Alter zu schützen, und in der Nachbarschaft die Betreuung der Kinder unter allen Sicherheitsvorkehrungen solidarisch zu organisieren. Eine solche, echte Solidarität lebt von unser aller Einsatz – helfen sie mit!

Zurecht stehen egoistische „Hamsterkäufe“ in der Kritik. Der eigentliche Skandal wird in den Medien aber totgeschwiegen. Millionen von Arbeiterinnen und Arbeitern sind in den Betrieben weiterhin größter Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Während viele Büros auf 'Homeoffice' umstellen, arbeiten die Kolleginnen und Kollegen weiter eng beieinander … Der Profit der Großindustrie steht für diese Leuten über unserer Gesundheit. Das ist skandalös. Europaweit gibt es Streiks und Proteste, mit Erfolg ...

Wir bieten an, mit ihrem Hund spazieren zu gehen; wir können für sie Einkäufe, den Gang zur Post oder Apotheke erledigen. Bei Bedarf unterstützen wir die Betreuung ihrer Kinder in kleinen Gruppen. Wenn sie weitere Unterstützung brauchen sagen sie Bescheid...“

Hier gibt es den kompletten Nachbarschaftsaushang als pdf-Datei!