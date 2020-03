Neues zum kubanischen Coronaheilstoff

Es stärkt die Immunabwehr gegen Viren und wurde bislang angewendet bei den Viruserkrankungen AIDS/HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Zoster, Dengue-Fieber sowie bei verschiedenen Tumorkrankheiten. In China wird es seit Januar in einer joint-venture-Kooperation von Changchun Heber Biologica Technology in der Provinz Jilin produziert. Das Präparat habe sich in China bei 1500 Corona-Patienten als wirksam erwiesen. Inzwischen wird es auch in anderen Ländern eingesetzt. In Südkorea seien durch das Präparat "tausende Tote verhindert worden". Auch Deutschland habe inzwischen das Medikament von ChangHeber gekauft. Und auch in Italien werde es angewendet.

Angesichts der weltweiten Corona-Krise muss die wissenschaftliche Kooperation jenseits von Profitinteressen von Pharmamonopolen unter öffentlicher Kontrolle massiv ausgebaut werden. Kuba leistet seit Jahren einen großen solidarischen Beitrag in der Bekämpfung von Epidemien vor allem in ärmeren und abhängigen Ländern. Die massiven Wirtschaftssanktionen durch die Trump-Regierung und andere reaktionäre Regierungen muss vollständig aufgehoben werden.

Quelle: https://peoplesdispatch.org/2020/03/16/cuba-leads-global-efforts-against-covid-19-in-spite-of-blockade/