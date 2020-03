Petition „Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten - Abschiebung stoppen – SOFORT!“ ist gut gestartet

Viele Userinnen und User haben die Petition „Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten - Abschiebung stoppen – SOFORT!“ bereits gestern unterzeichnet. Aktuell haben bereits über 500 Menschen unterschrieben.

Klar, diese Petition ist absolut nicht im Mainstream. Aber wenn man sich die Gefahr, die von den völlig überfüllten Lagern für und von den im Elend vegetierenden Flüchtlingen ausgeht, vor Augen führt, wird jedem klar denkenden Menschen deutlich, dass hier etwas getan werden muss. Deshalb ist es wichtig, dass jeder und jede diese Petiton unterzeichnet. Der Tipp für heute Abend: Nehmt euch die 20 Minuten Zeit und schickt den Link zur Petition an alle eure Freunde.

Aufruf von Alassa Mfouapon an die Flüchtlinge

Der Flüchtlingsaktivist Alassa Mfouapon hat zusammen mit der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International über youtube einen Aufruf an die Flüchtlinge in den Lagern in Griechenland veröffentlicht.

Hier geht es zu diesem Aufruf in französischer Sprache!