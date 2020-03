„Quarantäne – Was tun in der Zeit? Überlegungen einer Leserin ...“

Verständlich, dass die notwendigen Maßnahmen den Alltag völlig durcheinanderbringen. Gleichzeitig wächst die Solidarität, wenn sich Nachbarn umeinander kümmern und teilweise von Balkon zu Balkon Open-Air-Musik im Viertel gemacht wird. Doch auch in Quarantäne sollte man die Zeit bewusst nutzen und sich stärken.

Als ein gebrochener Fuß mich vier Wochen an die Wohnung fesselte, habe ich mir ein tägliches Programm überlegt: Morgens Gymnastik, Zeitung lesen, dann ein paar Stunden gründliche Lektüre. Zum ersten Mal hab ich Schriften von Mao Zedong ausführlich gelesen. Die nötige Ruhe auch für komplizierte Texte muss man sich oft erkämpfen – sich Klarheit zu verschaffen ist angesichts der heutigen Entwicklung umso wichtiger.

Für Neueinsteiger empfiehlt sich neben dem Parteiprogramm der MLPD der „Reader zur Heranführung an die ideologisch-politische Linie der MLPD“. Der gibt einen Überblick und man sieht, welche Fragen in welcher Nummer des System REVOLUTIONÄRER WEG behandelt werden. Auch Schriften wie „Unvergängliche Erfolge im Aufbau des Sozialismus“ oder „Lehren aus dem sozialistischen Aufbau“ geben gute Einblicke in die Überlegenheit einer sozialistischen Gesellschaft – nicht zuletzt im Gesundheitswesen. Auch die Filme der Reihe „Gib Antikommunismus keine Chance!“ unter anderem mit dem „Lenin-Film“ oder der Film „Den Sieg sichern“ zum Aufbau eines Gesundheitszentrums in Kobanê/ Rojava / Nordsyrien, sind unter dem Aspekt der aktuellen Entwicklung empfehlenswert – auch als Tipp an Kollegen, Nachbarn und Freunde.

Die Filme gibt es auf dem youtube-Kanal der MLPD zu sehen oder sie können bei www.people-to-people.de bestellt werden. Letzteres gilt auch für die Bücher und Broschüren, die auch über www.mlpd.de gelesen und bestellt werden können!