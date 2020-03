Selbstständige Streiks wegen Corona-Gefährdung

Nach Streiks in italienischen und spanischen Autofabriken wegen der Corona-Epidemie - Rote Fahne News berichtete - legten am Dienstag Arbeiter des FiatChrysler-Montagewerks Windsor in Kanada die Arbeit nieder. Sie hatten erfahren, dass in dem Getriebewerk des Konzerns Kokomo in den USA Mitarbeiter an dem Virus erkrankt waren. Im Werk Windsor arbeiten 6.000 Kolleginnen und Kollegen. Am Montag hatten im FiatChrysler-LKW-Montagewerk Warren bei Chicago Kollegen der Lackiererei die Arbeit niedergelegt und einen Produktionsstopp in allen US-Werken verlangt.