Solidaritäts- und Dankesklatschen in Gelsenkirchen

Solidarität am Hauptmarkt in der Innenstadt

Aus der Gelsenkirchener City wird vom 19. März berichtet: "Heute Abend fand vor dem Treff international am Hauptmarkt in Gelsenkirchen eine kleine Solidaritätsaktion nach dem Vorbild aus Italien statt - als Dankeschön für Krankenschwestern, Ärzte und Ärztinnen, Supermarktkassiererinnen, LKW-Fahrer und die vielen anderen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und der Corona-Krise trotzen.

Mit Singen, Klatschen, Töpfeschlagen soll das allabendlich, um 18 Uhr, wiederholt werden. Viele Passanten beteiligten sich schon heute - mit dem gebührenden Abstand, versteht sich!"

Aktion vor der Horster Mitte

Zu einem Solidaritäts- und Dankesklatschen kamen gesternabend, 19. März, Punkt 18 Uhr, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dienstleistungszentrums Horster Mitte und Nachbarn in Gelsenkirchen-Horst vor dem Haus zusammen. Monika Gärtner-Engel grüßte durch ein offenes Mikrofon alle diejenigen, die im Gesundheitswesen, im Verkauf, und in allen öffentlichen Bereichen, die aufrecht erhalten werden müssen an forderster Front stehen, und die sich für die Menschen um sie her einsetzen.

Die gut 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer klatschen begeistert Beifall und bekamen von den Passantinnen und Passanten, die unterwegs waren, ein sehr positives Feedback: Auch sie wurden für die gelungene Aktion beklatscht. Der eine oder andere Autofahrer hupte zustimmend. Da die Gundidee dieser Aktionsform von Italien ausgeht, wurde danach noch das bekannte italienische Widerstandslied "Bella Ciao" angestimmt. Eine gelungene Aktion, die ab jetzt jeden Abend zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle stattfinden wird.