Italien: "Wir möchten auch zu Hause bleiben, aber die Regierung und die Chefs verbieten es uns: Nationaler Generalstreik!"

Seit den ersten Anzeichen einer Ausbreitung von Covid-19 im mittleren Norden Italiens kämpft die S.I. Cobas in Hunderten von Unternehmen für:

• Die verbindliche Einführung von Masken, Handschuhen und persönlicher Schutzausrüstung sowie die Verhinderung von Infektionen;

• die unverzügliche Suche nach verdächtigen Fällen bei Arbeitnehmern und im Falle einer Infektion alle Mitarbeiter unter Quarantäne zu stellen;

• in jedem Fall das Recht zu garantieren, in den Gebieten mit der größten Ansteckung mit voller Lohndeckung zu Hause zu bleiben;

• die uneingeschränkte Ausübung der Gewerkschaftsfreiheiten bewahren: Wenn die Arbeiter zur Arbeit gezwungen sind, müssen sie auch in der Lage sein, sich zu versammeln und gegebenenfalls zu streiken.



Hand in Hand mit der Verschlechterung der Situation erlebten wir die Hyperaktivität der Conte-Regierung, ... Innerhalb von zwei Wochen ging das von der Einladung, unsere Hände gut zu waschen, zu der Entscheidung gestern über, alles zu schließen - das Land in eine einzige "orange Zone" zu verwandeln.

Eine vorbeugende Quarantäne, die für alle gilt, "mit Ausnahme" der Millionen von Mitarbeitern, die jeden Tag von den Vorgesetzten gezwungen werden, 8, 10, 12 Stunden in Hunderten von Fabriken, Lagern, Baustellen und Geschäften zu bleiben, ohne Schutz und ohne die Möglichkeiten dazu. Die Mindestschutzmaßnahmen gegen Ansteckung sind zu gewährleisten. Ohne Schutz zu arbeiten bedeutet, die Epidemie wild zu fördern und zu vermehren!

Bisher hat die Regierung keine Mindestmaßnahme zur Begrenzung des Ansteckungsrisikos am Arbeitsplatz verabschiedet: Der Gesundheitsschutz endet dort, wo die Heiligkeit der Gewinne der Chefs beginnt. In diesen Wochen hat sich die Regierung nur zweimal an die Arbeiter erinnert: Einerseits, um zu wiederholen, dass wir immer arbeiten und produzieren müssen, auch wenn es bereits Infizierte gibt und sogar in den roten Bereichen; auf der anderen Seite, um Streiks und jede Gewerkschaftsinitiative im Namen des "Verbots aller Arten von Versammlungen" zu verbieten.

Das gleichzeitige Versprechen, einen außerordentlichen Elternurlaub einzuführen, um die Probleme aufgrund der Schließung von Schulen zumindest zu decken, ist bisher nur eine Absichtserklärung geblieben. Wenn dem so ist, dann ist es an der Zeit, den Eigentümern und ihren Regierungen klar zu machen, dass wir nicht bereit sind, krank zu werden, unsere Lieben zu infizieren und unsere Eltern und Großeltern im Namen ihrer Gewinne zu töten! Wir erwarten ein kurzes Treffen mit der Regierung, um diese Probleme anzugehen.

Entweder werden uns gesetzlich die notwendigen Maßnahmen zum Schutz unserer Sicherheit und unserer Löhne garantiert, die für alle Unternehmen gelten, oder die Antwort kann nur sein: ein Tag NATIONALER ALLGEMEINER STREIK!"

