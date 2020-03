Tausche Rose gegen Spende

Wir hatten 70 schöne Rosen in verschiedenen Farben besorgt und gaben sie gegen Spende ab. Es war ein Riesenerfolg! Viele Münzen, aber auch viele Scheine lagen nach zwei Stunden in den Sammelbüchsen. In zwei Stunden kamen 336 Euro zusammen. Das Geld bekommen Organizerinnen in Bangladesch, die herumreisen, um in anderen Städten und Betrieben Gewerkschaftsgruppen aufzubauen.

Das Projekt hat die Leute überzeugt, ebenso das Prinzip von Solidarität International (SI), dass wir Spenden nur an persönlich bekannte verlässliche Partner oder Organisationen geben, nicht an staatliche Stellen. Ebenso wichtig war das Argument, dass SI solche Projekte unterstützt, wo Leute sich zusammenschließen und sich organisieren, um ihre Lebens- und Arbeitssituation zu verbessern. Und dass die Spenden zu 100 Prozent ankommen.

Wenn in den Medien verbreitet wird, dass die Spendenbereitschaft der Bevölkerung nachgelassen habe, so können wir das nicht nachvollziehen. Möglicherweise ist - zu Recht - das Misstrauen gewachsen, weil Spendenskandale aufgedeckt wurden und ein großer Teil der Spenden wie in Haiti gar nicht zu den Bedürftigen gelangt. Dass deshalb weniger für Brot für die Welt oder Fernseh-Spendengalen gespendet wird, ist verständlich.

Das Schöne ist auch, dass die Blumenhändlerin uns die Rosen geschenkt hat, weil sie die Projekte von SI gut findet, so dass wir keinerlei Ausgaben hatten. Ein Mann erklärte, er kaufe grundsätzlich keine Schnittblumen – aus bekannten Gründen. Und einige wollten wissen, woher die Rosen kommen. Ein Versäumnis, dass wir nicht nachgefragt hatten. Das werden wir nachholen für das nächste Mal. Immerhin ist die Rose das Symbol des Internationalen Frauentages.