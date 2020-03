Tarifrunde

Warnstreik bei Globalfoundries in Dresden

Am 11. März beteiligten sich zwischen 15 Uhr und 19 Uhr bis zu 450 Kolleginnen und Kollegen bei Globalfoundries (größtes Chipwerk und Industrieunternehmen im Raum Dresden) in Dresden an einem ersten Warnstreik für ihren Tarifvertrag.

