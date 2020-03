Opel/PSA will Autoproduktion "so schnell wie möglich" wieder anlaufen lassen

Während in Frankreich die Infektionszahlen dramatisch in die Höhe schnellen und Ausgangssperre besteht, in Deutschland breitflächige Kontaktverbote ausgesprochen wurden, denkt PSA nur an seine Maximalprofite. Die MLPD fordert: „Wirkliche Durchbrechung der Infektionsketten und Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter nur mit Produktionsstopp und Betriebsstilllegungen – SOFORT!“

Die MLPD fordert weiterhin zeitweise Betriebsschließungen in Bereichen, in denen keine akut gesellschaftlich notwendigen Güter produziert werden. 100-prozentige Lohnfortzahlung durch die Konzerne! Wenn sich die Corona-Krise relativ entspannen sollte, dann darf die Produktion nur unter drastischen Schutzmaßnahmen, Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern, Mundschutz, vorbildlicher Desinfektion, Testung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anlaufen. Und: Man muss die Autokonzerne und andere verpflichten, wo es möglich ist, die Produktion zeitweise umzustellen, um z.B. Beatmungsgeräte herzustellen.

Gegen die Abwälzung der Krisenlasten der Weltwirtschafts- und Finanzkrise und der Corona auf die Arbeiterklasse und die Massen!