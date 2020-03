Automobilarbeiter sehr besorgt

In Karangsono im Bezirk Magetan in Ostjava traten tausende Arbeiterinnen und Arbeiter der Unterwäschefabrik PT Bintang Karya Inti am Dienstag trotz Ausnahmezustand spontan in Streik. Mit ihrer Demonstration vor der Fabrik protestierten sie dagegen, dass die Firma die Löhne nur noch zur Hälfte auszahlen will, weil es beim Import und Export Probleme gäbe. Der Landrat versucht zu verhandeln.