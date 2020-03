Bestens auf Pandemie vorbereitet? "Das stimmt nicht!"

Sehr geehrter Herr Minister Spahn,

... Im Gegensatz zu Ihren medialen Ankündigungen ("Wir sind bestens auf eine Pandemie vorbereitet") und den Aussagen in Ihrem Brief, "weitere Lieferungen, insbesondere die der dringend benötigten Schutzmasken folgen unmittelbar und in mehreren Tranchen", muss ich feststellen: Das stimmt nicht!

Ich habe am 13. März eine hustende Patientin untersucht, ohne Schutzausrüstung. Die notwendigen Artikel, vor allem die dringend nötigen FFP3-Masken, wurden bis heute nicht geliefert (das trifft so auch immer noch auf die Masse der Arztpraxen zu). Nach Abstrich-Untersuchung kam dann die Mitteilung, dass meine Patientin positiv auf SARS-CoV2 getestet wurde. Damit wurde ich zur "Kontaktperson der Kategorie I mit engem Kontakt (höheres Infektionsrisiko)" und durfte, wie es so schön in den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes heißt, in die "häusliche Absonderung". Meine häusliche Quarantäne endet heute, erfreulicherweise ohne Symptome ...

Zurecht protestieren die Beschäftigten in den Kliniken, die auch viel zu wenig Schutzkleidung haben, sie wollten nicht als "Kanonenfutter" in diese Schlacht, die ja eben erst beginnt. In der Tat wird aus mehreren Ländern berichtet, dass nicht nur alte und chronisch kranken Menschen an Covid-19 versterben, sondern auch vermehrt Opfer aus dem Kreis des die Schwerkranken betreuenden medizinischen Personals zu beklagen sind. Auch bei scheinbar leichterem Verlauf droht eine Herzmuskelentzündung, bei zu schneller erneuter Belastung führt dies manchmal zum plötzlichen Herztod. ...

Kommen Sie und die Bundesregierung schleunigst Ihrer Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und den Beschäftigten im Gesundheitswesen nach, statt im Eiltempo demokratische Rechte und Freiheiten einzukassieren! ...

Hier der vollständige Text des offenen Briefs