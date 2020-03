Corona: Protest gegen unmenschliche Zustände in Flüchtlingsunterkunft

Die Unterkunft in der Lindenstraße ist das „Ankunftzentrum“ für Flüchtlinge in Bremen mit etwa 700 Einwohnern in einem ehemaligen Industriegebäude. Die Menschen leben in Schlafzimmern von 6 bis 10 Menschen mit geschlossenen Fenstern. Die Wände sind teilweise nicht bis zur Decke, so hört jeder jeden; das Geräuschniveau ist die ganze Zeit sehr hoch. Das Essen wird zentralisiert, die Menschen können nur während fester Zeiten alle zusammen das Cantine-Essen essen. Wegen der Corona-Pandemie wird den Kindern nicht mehr dem traurigen Spielplatz erlaubt.

Hier ein Video von der Protestaktion

Nun wird gegen die Protestierenden ermittelt, weil sie angeblich die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten haben. Auch in Bremen-Vegesack hatte sich kurz vorher eine ähnlich große Gruppe vor einer Unterkunft versammelt.

Der Fall zeigt, dass die von Bundes- und Landesregierungen am Sonntag verhängten Notstandsmaßnahmen vor allem darauf abzielen, berechtigte Proteste unter anderem gegen unzureichende Schutzmaßnahmen zu kriminalisieren und zu unterdrücken. Dagegen hat die MLPD von vornherein energisch protestiert unter der Losung: "JA zu Gesundheitsvorsorge - NEIN zu heuchlerischen Notstandsmaßnahmen!"

Die Landesleitung Nord der MLPD protestiert entschieden gegen das Vorgehen der Einsatzkräfte in Bremen und fordert die sofortige Einstellung der Ermittlungen. Offenbar haben die Proteste aber erreicht, dass die Flüchtlinge gestern noch auf andere provisorische Unterkünfte in Jugendherbergen verteilt wurden.