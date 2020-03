"Die Armen trifft es am härtesten"

Sie haben den schlechtesten Zugang zu sozialen Dienstleistungen wie z.B. der Gesundheitsversorgung. Aus diesem Grund forderten fortschrittliche Gesundheitsorganisationen wie die Koalition für das Volksrecht auf Gesundheit und medizinische Praktiker gleich zu Beginn von der Regierung Maßnahmen wie die kostenfreie Zugänglichkeit zu gesundheitlichen Einrichtungen und Medikamenten, insbesondere für die Armen. Darüberhinaus wurde eindeutig festgestellt, dass man den Erkrankungen nur mit menschenwürdigen Arbeitsplätzen, sauberem Wasser, guter Behausung und zugänglicher Gesundheitsversorgung begegnen kann.

Am 12. März forderte KAPATID (Organisation der Verwandten von politischen Häftlingen) die sofortige Massenfreilassung von Gefangenen, die wegen kleiner Delikte angeklagt sind, und der sehr Alten und sehr Kranken. Sie nahmen dabei Bezug auf die Entlassung von 70.000 Häftlingen am 9. März im Iran. (laut dem kurdischen Nachrichtenportal anf news wurden 85.000 als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorübergehend freigelassen.) Außerdem forderte KAPATID die Bereitstellung von Gesichtsmasken, Desinfektionsalkohol und Seife für das Gefängnispersonal.

Mit Protestaktionen wenden sich verschiedene fortschrittliche Organisationen am 12. März gegen die Anordnung des faschistoiden Duterte-Regimes, Militär zu stationieren. „Das ist nicht die Antwort, um die Pandemie einzudämmen“, so die fortschrittliche Frauenorganisation Gabriela. Sie forderte stattdessen die Bereitstellung von zugänglicher Gesundheitsversorgung und konkreten Lösungen für die marginalisierten Sektoren. Die Protestierenden hielten sich verantwortungsbewusst an den Rat der WHO, Abstand voneinander zu halten.

