Keine Schutzmaßnahmen gegen Corona und brutale Gewalt

Nichtvorbereitung von Behandlungszentren

Jeder hat bemerkt, dass der Gesundheitsminister erst am 17. März, dem Tag der Ankündigung der wichtigsten Maßnahmen zur Distanzierung und Eindämmung, die regionalen Delegierten seines Ministeriums gebeten hat, Gesundheitseinrichtungen vorzuschlagen, die als Behandlungszentren dienen könnten. Die von der Regierung am 17. März angekündigten Maßnahmen zeigen deutlich, dass das Regime zu seiner permanenten Leugnung der Probleme des Landes zurückgekehrt ist.

Die Nichteinhaltung von Eindämmungsmaßnahmen durch bestimmte Personen, einschließlich öffentlicher Bediensteter

Dies ist insbesondere der Fall des Präsidenten der Nationalversammlung, Cavaye Yéguié Djibril. Nach seiner Rückkehr aus Frankreich, einem Land, in dem die Ausbreitungsrate des Coronavirus stark zugenommen hat, hat er einen Test gemacht und er war positiv. Aber er ist nicht in Quarantäne gegangen. Er hat keine Präventivmaßnahmen unternommen, der Gesundheitsgefährdung anderer Kameruner zum Trotz.

Auch die Bischöfe Kameruns sind mit Einschränkungen nicht einverstanden und entschieden, dass ihre Gläubigen regelmäßig in die Kirche kommen und ihre Gebete sprechen sollten, solange sie ihre Hände am Eingang der Kirche desinfizieren und ihre Versammlungen auf 50 Personen reduziert werden. Reiner Wahnsinn für diejenigen, die an eine göttliche Lösung glauben und sich wenig um das Leben wenig bewusster Menschen kümmern.

Diese Epidemie, die jetzt die Welt heimsucht, wird in Afrika viele Spuren hinterlassen, denn armen Menschen stehen die nötigen Mittel zur Versorgung nicht zur Verfügung.

Die kamerunische Polizei setzt Ausgangssperren im Land mit brutaler Gewalt durch. Wie das Video zeigt