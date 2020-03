Unser Freund und Gewerkschaftskollege P.K. Murthy ist tot

Andreas Tadysiak schreibt:

"Liebe Freundinnen und Freunde, unser Freund Murthy ist in Puducheri/Indien verstorben. Er ist dort nach langem Kampf seinem Krebsleiden erlegen. Wir trauern aufrichtig und mit ganzem Herzen um unseren Freund Murthy. Sein Tod ist ein großer, unwiederbringlicher Verlust – für uns Bergleute, für seine Angehörigen, seine Genossinnen und Genossen. Die Erinnerung an Murthy und an das, was er für die internationale Bergarbeiterkoordination über Parteigrenzen hinweg, für seine Partei und für seine Freunde geleistet hat, macht es uns möglich, unsere Trauer zu bewältigen.

Wir haben Murthy als gewissenhaften und streitbaren Organisator im nationalen Vorbereitungskomitee der 2. Internationalen Bergarbeiterkonferenz kennengelernt. Er hat mit seiner Idee, dass sich die Bergleute der Welt - über verschiedene Ansichten und traditionelle Unterschiede hinweg - zusammenschließen und eine gemeinsame Kraft gegen die internationalen Monopole und das internationale Finanzkapital werden, mit seiner ganzen Kraft und seinem Wissen zum Erfolg dieser Konferenz beigetragen.

Wir werden P.K. Murthy nicht vergessen und trauern auch hier in Deutschland um einen verlässlichen Freund, der sich für die Bergleute und ihre Familien international verdient gemacht hat."

Die Bergarbeiterinitiative "Kumpel für AUF" teilt Mitgefühl und Trauer um P.K. Murthy.