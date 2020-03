„Newrozê pîroz bê! Die MLPD gratuliert zum Newrozfest!“

Das kurdische Neujahrsfest Newroz ist aus dem Widerstandsgeist des kurdischen Volkes entstanden und symbolisiert diesen bis heute. “Newroz" heißt wörtlich ,“der neue Tag". Zuerst hatte es bei den Kurden Bedeutung und wurde dann später auch von anderen Völkern übernommen. Kurden, Afghanen, Perser, Belutschen, Tatschiken und andere feiern heute dieses Fest, das sie alle um ihre eigenen nationalen Bräuche bereichert haben.

Das Newrozfest ist wahrscheinlich das älteste kurdische Fest. Es wurde erstmals 612 vor Christus in den Meder-Reichen gefeiert. Newroz feiert den Beginn eines neuen Jahres, wenn der Winter vorbei ist und der Frühling kommt. Das kurdische Volk begeht Newroz gemäß der Legende, nach welcher der Schmied Kawa den Tyrannen Dehaq besiegte und so jahrhundertelanger Unterdrückung ein Ende bereitete. In diesem Jahr konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine bundesweiten Feierlichkeiten stattfinden, die Feiern fanden im kleinen Kreis statt.