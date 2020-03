MLPD NRW

Statt Gesundheitsschutz – Bestrafung der Bevölkerung?

Die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus breitet sich in NRW rasant weiter aus. In den Kliniken und Pflegeheimen fehlt es zunehmend am Notwendigsten: an Schutzmaßnahmen wie Atemmasken und Schutzanzügen, an Personal usw. Wer jetzt erwartet hätte, dass die Landesregierung NRW alles dafür tut, diesen Notstand schnellstmöglich zu beseitigen und alles für den Schutz der Bevölkerung - insbesondere für den der Beschäftigten im Gesundheitswesen - zu tun, sieht sich bitter enttäuscht.