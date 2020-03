Philippinen: „Wir brauchen kein Militär, ...“

Die Frauen von Gabriela verurteilen den militaristischen Ansatz des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, sich dem medizinischen Notfall Coronavirus ohne klaren Schutz der Gesundheit und des Lebensunterhalts einseitig mit sozialer Distanzierung und Hausquarantäne anzunehmen.

Eine einfache Abriegelung ohne soziale Sicherheitsnetze und wirtschaftliche Hilfsprogramme gefährdet besonders das Leben von mehr als 11 Millionen Arbeiterfamilien im informellen Bereich, deren Lebensunterhalt von einem Tageslohn abhängt. Tests und medizinische Versorgung kosten das 50-fache ihres Tageslohns.

Dazu Gabriela: „Wir brauchen keine Drohungen, denn wir sind auch besorgt. Wir brauchen kein Militär, weil wir auch wissen, wie man Regeln befolgt. Wir wollen sicher und gesund sein. Aber wir wollen auch überleben. Nicht nur vor dem Virus, sondern auch vor unserem Alltag.“ Statt Drohungen gegen die Bevölkerung fordern sie:

Kostenlose medizinische Tests in jedem Stadtteil, statt Polizei und Militär in unseren Gemeinden. Sofortige Neuausrichtung des nationalen Ausgabenbudgets von 27,1 Milliarden Pesos und, falls noch notwendig, der vertraulichen und nachrichtendienstlichen Mittel des Präsidenten Duterte in Höhe von 4,5 Milliarden Pesos für Prävention, Überwachung, Tests und Behandlung von COVID-19.

Kostenlose Verteilung von Gesundheitspaketen: Gesichtsmasken, Alkohol, Vitamin C und eine massive Informationskampagne über den Umgang mit COVID-19, nicht Warnung und Verhaftungsdrohungen.

Konkrete Alternativlösungen und staatliche Hilfspakete für alle betroffenen Arbeitnehmer. Strenge Preisregulierung, insbesondere für unsere Grundbedürfnisse. 24/7 ununterbrochene Versorgung mit fließendem und sauberem Wasser für jeden Haushalt und Aussetzung jeder Wasserratenerhöhung (Die Wasserversorgung auf den Philippinen ist privatisiert, was in Bezug auf das Corona-Virus zu gravierenden Problemen führt, Anm. d. Übersetz.) - Angemessene Unterstützung der Regierung für unsere lokalen Wissenschaftler und Mitarbeiter an der Front des Gesundheitswesens.