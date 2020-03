Revolutionäre Kräfte führen Kampf gegen Covid-19 - ohne Waffenstillstand

Während das Duterte-Regime im Februar Hunderttausenden von chinesischen Touristen, auch aus Wuhan, die Einreise in das Land erlaubt hatte und die schwerwiegenden Folgen des Todes des ersten Opfers auf den Philippinen ignorierte, haben die revolutionären Kräfte die Entwicklungen bei der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie im Land genau beobachtet.

Als das Virus in China Verwüstungen anrichtete und sich außerhalb der Grenzen Chinas auszubreiten begann, war die revolutionäre Bewegung über ihr nationales Gesundheitsbüro sofort damit beschäftigt, revolutionäre Gesundheitskomitees von der nationalen bis hinunter zur Dorfebene zu organisieren und zu mobilisieren. ...

Während das Duterte-Regime die Warnzeichen ignorierte, hat die CPP (Kommunistische Partei der Philippinen - Anm. d. Red.) die Kämpfer der NPA (Neue Volksarmee - Anm. d. Red.) bereits angewiesen, ihre Bemühungen um soziale, wirtschaftliche, medizinische und öffentliche Gesundheitsdienste für die Bevölkerung zu verstärken. Sie sollten sich auch mit der demokratischen Volksregierung (PDG), die sich auf revolutionäre Dorfkomitees und die Massenorganisationen in den Guerillazonen sowie in den Fabriken und Gemeinden stützt, koordinieren, um eine kollektive Antwort auf die Infektion zu geben, indem sie Kampagnen zu sanitären Einrichtungen und Aufräumaktionen in den Gemeinden starten. ...

Dutertes Aufforderung an die NDFP, einen einseitigen Waffenstillstand zu erklären, ist eine leere Geste, ein Psychokriegsmanöver, um ihre kriminelle Vernachlässigung zu vertuschen, die sie bei der Ignorierung der schweren medizinischen Krise, die das Coronavirus dem Volk zufügt, begangen hat. ...

Duterte und seine faschistischen Lakaien sollten aufhören, den Covid-19-Notstand auf den Philippinen zu manipulieren, um ihre militaristische und volksfeindliche Agenda voranzutreiben und ihren faschistischen Traum, das Land im Stil des Kriegsrechts zu regieren, beenden.

Hier gibt es den kompletten übersetzten Text als pdf-Datei