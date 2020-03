Serbisches Nationalorchester spielt "Bella Ciao" für Italien

Das Serbische Nationalorchester hat mit einer besonderen Solidaritätsaktion für das schwer von Corona heimgesuchte Italien für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Musikerinnen und Musiker, die zur Zeit in ihrem Theater wegen Corona nicht spielen können, haben sich in einer großen Skype-Schaltung via Internet von ihrem jeweiligen Zuhause aus zusammengeschaltet und spielten so gemeinsam das weltberühmte Partisanen- und Widerstandslied "Bella Ciao" als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Italien.

Das Video kann hier angesehen werden!